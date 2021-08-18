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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.08.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.08.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Майже 70 країн, зокрема Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан після переходу влади до «Талібану».

Президент США Дж. Байден у зверненні до нації заявив, що не жалкує про те, що США вивели своїх військовослужбовців. Америка продовжить допомагати Афганістану, проте допомога буде виключно гуманітарною, а не військовою.

Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон пропонує провести віртуальну зустріч лідерів G7 для подолання погіршення ситуації в Афганістані. Очікується, що скликання G7 відбудеться найближчими днями. Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Д. Рааб заявив, що західні партнери розглянуть можливість введення санкцій, якщо таліби не зможуть забезпечити права людей або дозволять країні знову стати базою для тероризму.

Рада Безпеки ООН опублікувала заяву, в якій підкреслила важливість боротьби з тероризмом в Афганістані для того, щоб інші країни не були під загрозою та не зазнали нападів. «А ні таліби, а ні будь-які інші афганські групи чи окремі особи не повинні підтримувати терористів, які діють на території будь-якої іншої країни», – йдеться у повідомленні.

Саудівська Аравія стала першою країною, що визнала «Талібан».

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що незважаючи на захоплення влади «Талібаном», він не планує згортати чи скорочувати свою присутність на території Афганістану.

ВПС Узбекистану за минулі дві доби примусово посадили в Термезі 46 афганських літаків, на яких було 585 озброєних військовослужбовців, які незаконно перетнули повітряний простір Узбекистану.

В аеропорту Кабула припинено всі цивільні й військові рейси.

Держава Ізраїль

Система ППО Ізраїлю перехопила ракету, яку палестинські радикали з Сектора Гази випустили по території Ізраїлю.

Республіка Ірак

У зоні проведення операції Pençe-Yıldırım на півночі Іраку загинули три турецьких військовослужбовці, ще двох було поранено через підрив саморобного вибухового пристрою, розміщеного терористами.

Завдяки спільній операції військовослужбовців збройних сил і розвідки Туреччини на півночі Іраку ліквідовано три терористи.

Источник: szru.gov.ua

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Темы: терроризм

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