Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 168

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.02.2022

Французька Республіка

Франція разом із союзниками з міжнародної антитерористичної операції «Такуба» оголосила про скоординоване виведення військ з території Малі на тлі розбіжностей із владою країни.

Турецька Республіка

Бійці турецького спецназу нейтралізували дев’ятох бойовиків YPG (сирійське крило РКК), які готували атаку на зону операції «Щит Євфрату».

Завдяки успішній операції національної розвідувальної організації Туреччини (MİT) ліквідовано разом з охороною особливо небезпечного терориста PKK/YPG Сулеймана Орхана на прізвисько «Хебат Гевер», який вважається організатором декількох атак на турецьких військовослужбовців.

Йорданське Хашимітське Королівство

Військові сили Йорданії розпочали масштабну спецоперацію з ліквідації наркотрафіку з Сирії до Саудівської Аравії. Ліквідовано 30 наркоторговців, вилучено велику кількість наркотиків.

Єменська Республіка

Беспілотник CH-4 просаудівської арабської коаліції, що здійснював розвідку місцевості, був збитий єменськими хуситами у північно-західній провінції Хаджа.

Держава Ізраїль

Ізраїльські військові збили БПЛА руху «Хезболлах», який порушив повітряний простір Ізраїлю з боку Лівану.

Федеративна Республіка Сомалі

Під час операції, проведеної під командуванням миротворчої місії Африканського союзу (АМІСОМ) у провінції Середня Шабелле на півдні країни, нейтралізовано майже 20 бойовиків терористичної організації «Аш-Шабаб».

Федеративна Республіка Нігерія

На північному сході країни ліквідовано 34 бойовиків терористичної організації ISWAP.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: терроризм

Читайте ещё:

В Харькове вынесли приговор псевдоминеру
Сегодня 07:54    214
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 17.02.2022
18.02.2022 08:26    231
СБУ викрила так звану «заступницю генпрокурора ЛНР» на масовому фабрикуванні справ проти жителів ОРДЛО
18.02.2022 07:59    247
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині (ВІДЕО)
18.02.2022 06:57    228
СБУ затримала на лінії розмежування розвідника угруповання бойовиків «Восток» (ВІДЕО)
17.02.2022 09:23    290
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 16.02.2022
17.02.2022 08:35    231
Україна виходить з Антитерористичного центру держав СНД – рішення парламенту
17.02.2022 07:18    252
СБУ викрила бойовика «ДНР», який після трирічної паузи знову захотів воювати проти сил ООС (ВІДЕО)
16.02.2022 10:08    303
СБУ затримала агентку РФ, яка збирала розвіддані для вчинення вибухів проти підрозділів української спецслужби на сході України
16.02.2022 09:23    331
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 15.02.2022
16.02.2022 08:44    204
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 