Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.02.2022

Французька Республіка

Франція разом із союзниками з міжнародної антитерористичної операції «Такуба» оголосила про скоординоване виведення військ з території Малі на тлі розбіжностей із владою країни.

Турецька Республіка

Бійці турецького спецназу нейтралізували дев’ятох бойовиків YPG (сирійське крило РКК), які готували атаку на зону операції «Щит Євфрату».

Завдяки успішній операції національної розвідувальної організації Туреччини (MİT) ліквідовано разом з охороною особливо небезпечного терориста PKK/YPG Сулеймана Орхана на прізвисько «Хебат Гевер», який вважається організатором декількох атак на турецьких військовослужбовців.

Йорданське Хашимітське Королівство

Військові сили Йорданії розпочали масштабну спецоперацію з ліквідації наркотрафіку з Сирії до Саудівської Аравії. Ліквідовано 30 наркоторговців, вилучено велику кількість наркотиків.

Єменська Республіка

Беспілотник CH-4 просаудівської арабської коаліції, що здійснював розвідку місцевості, був збитий єменськими хуситами у північно-західній провінції Хаджа.

Держава Ізраїль

Ізраїльські військові збили БПЛА руху «Хезболлах», який порушив повітряний простір Ізраїлю з боку Лівану.

Федеративна Республіка Сомалі

Під час операції, проведеної під командуванням миротворчої місії Африканського союзу (АМІСОМ) у провінції Середня Шабелле на півдні країни, нейтралізовано майже 20 бойовиків терористичної організації «Аш-Шабаб».

Федеративна Республіка Нігерія

На північному сході країни ліквідовано 34 бойовиків терористичної організації ISWAP.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»