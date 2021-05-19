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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.05.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.05.2021

Ізраїль

Рух ФАТХ закликав усіх палестинців до загального страйку 18 травня.

ХАМАС закликав жителів Західного берега Йордану вийти 18 травня на загальний страйк і зіткнення з ізраїльськими силовиками.

Канцлер ФРН А. Меркель, під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю

Б. Нетаньяху, підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів та запевнила у солідарності.

Президент США Д. Байден у телефонній розмові закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Б. Нетаньяху докласти всіх зусиль для забезпечення захисту мирних громадян, і заявив про свою тверду підтримку права Ізраїлю на самооборону.

Адміністрація президента США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на суму $ 735 млн.

Пленарне засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації у палестино-ізраїльському конфлікті відбудеться 20 травня.

Ісламська Республіка Афганістан

Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що США працюють над політичним урегулюванням у Афганістані, щоб не допустити приходу до влади руху "Талібан".

М'янма

Кількість загиблих у акціях протесту проти військової хунти досягло 796 людей, 3998 під вартою, стосовно 1 679 видано ордер на арешт.

США розширили список санкцій щодо М'янми, включивши до нього членів Державної адміністративної ради – нового уряду, сформованого замість цивільного.

Нігерія

ВВС Нігерії нейтралізували не менше 40 терористів «Боко Харам» у штаті Борно під час проведення бойовиками зустрічі.

Турецька Республіка

Внаслідок антитерористичної операції Eren на південному сході нейтралізовано 10 курдських терористів.

Колумбія

Під час нападу протестувальників на кілька поліцейських постів у західному департаменті Вальє-дель-Каука щонайменше двоє людей загинули, 28 отримали поранення.

Источник: szru.gov.ua

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Темы: терроризм

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