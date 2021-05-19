Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.05.2021
Ізраїль
Рух ФАТХ закликав усіх палестинців до загального страйку 18 травня.
ХАМАС закликав жителів Західного берега Йордану вийти 18 травня на загальний страйк і зіткнення з ізраїльськими силовиками.
Канцлер ФРН А. Меркель, під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю
Б. Нетаньяху, підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів та запевнила у солідарності.
Президент США Д. Байден у телефонній розмові закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Б. Нетаньяху докласти всіх зусиль для забезпечення захисту мирних громадян, і заявив про свою тверду підтримку права Ізраїлю на самооборону.
Адміністрація президента США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на суму $ 735 млн.
Пленарне засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації у палестино-ізраїльському конфлікті відбудеться 20 травня.
Ісламська Республіка Афганістан
Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що США працюють над політичним урегулюванням у Афганістані, щоб не допустити приходу до влади руху "Талібан".
М'янма
Кількість загиблих у акціях протесту проти військової хунти досягло 796 людей, 3998 під вартою, стосовно 1 679 видано ордер на арешт.
США розширили список санкцій щодо М'янми, включивши до нього членів Державної адміністративної ради – нового уряду, сформованого замість цивільного.
Нігерія
ВВС Нігерії нейтралізували не менше 40 терористів «Боко Харам» у штаті Борно під час проведення бойовиками зустрічі.
Турецька Республіка
Внаслідок антитерористичної операції Eren на південному сході нейтралізовано 10 курдських терористів.
Колумбія
Під час нападу протестувальників на кілька поліцейських постів у західному департаменті Вальє-дель-Каука щонайменше двоє людей загинули, 28 отримали поранення.
Источник: szru.gov.ua