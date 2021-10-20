Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 19.10.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Ж. Боррель заявив, що ЄС залишив в Афганістані мінімальну дипломатичну присутність, головним завданням якої буде розподіл гуманітарної допомоги.

Держдепартамент США повідомив, що США не братимуть участь у «Московському форматі» з питань Афганістану.

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Афганістані З. Кабулов заявив, що Росія не запрошувала на зустріч у «Московському форматі» щодо Афганістану представників сил опору режиму талібів, які перебувають у Панджшері.

Республіка Малі

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан черговий раз наголосив на тому, що Франція вважає абсолютно неправильними методи діяльності російської приватної військової компанії «Вагнер» і, у разі появи найманців цієї компанії в Малі, виключає будь-яке співробітництво з нею. «Дії ПВК «Вагнер» суперечать нашим поглядам на боротьбу з тероризмом у Малі», – підкреслив дипломат.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

Внаслідок авіаційного удару ефіопських ВПС по місту Мекеле (адміністративному центру регіону Тиграй) загинуло троє людей.

М'янма

Глава хунти М'янми Мін Аун Хлайн обіцяє випустити з в'язниць противників військового режиму і заявляє про прихильність демократії. Він заявив, що 5636 людей, заарештованих за участь у протестах проти перевороту, будуть звільнені за амністією.

Федеративна Республіка Нігерія

У штаті Сокото бойовики здійснили напад на місцевий ринок та вбили понад 30 людей.

Источник: szru.gov.ua

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