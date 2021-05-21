Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 20.05.2021

Туніська Республіка

У провінції Кассерин ліквідовано п'ятеро бойовиків угруповання «Катіба Укба Ібн Нафи», пов’язаного з Аль-Каїдою. Серед убитих був лідер угруповання.

Федеративна Республіка Німеччина

Міністр внутрішніх справ Г. Зеєгофер заборонив діяльність трьох об'єднань, обвинувачених у підтримці радикального угруповання "Хезболла": "Deutsche Libanesische Familie" ("Німецька ліванська родина"), "Menschenfur Menschen" ("Люди для людей") і "Gib Frieden" ("Подаруй мир"). Організації звинувачуються у тому, що під прикриттям релігійних і гуманітарних цілей збирали кошти для так званих "сімей мучеників" та членів "Хезболли" в Лівані, які зі свого боку фінансували атаки проти Ізраїлю.

Ісламська Республіка Афганістан

18 травня урядові війська провели операції у провінціях Газні, Кандагар і Баглан, внаслідок чого 251 таліб був знищений, ще 193 отримали поранення, знешкоджено 67 саморобних вибухових пристроїв.

У провінції Кундуз таліби напали на патруль сил оборони і безпеки та вбили двох військовослужбовців, одного поранили. Під час бойового зіткнення було вбито трьох бойовиків та одного поранено.

У провінції Кандагар урядові підрозділи провели операцію у районі Жарі та знищили 14 бойовиків руху "Талібан", ще чотири були поранені. Також знищено чотири укриття бойовиків.

Федеративна Республіка Нігерія

Група озброєних осіб напала на село Угнван-Гайда у штаті Кадуна та вбила вісім мирних жителів.

Федеративна Республіка Сомалі

У штаті Хіршабелле сталося збройне зіткнення між військовослужбовцями національної армії та ісламістами, які вчинили напад з метою звільнення своїх прихильників. Під час бою загинули десять осіб, включаючи військовослужбовців, 15 – отримали поранення.

Держава Ізраїль

Іракські шиїтські ополченці, пов'язані з палестинцями і ліванською "Хезболлою", спрямували до Сектору Гази своїх людей для допомоги палестинцям у боротьбі з Ізраїлем.

З території Лівану по півночі Ізраїлю було запущено чотири ракети: одна перехоплена системами ППО, три впали на відкритій місцевості. У відповідь армія Ізраїлю здійснила артилерійський обстріл об'єктів у Лівані.

Постачання гуманітарної допомоги з Йорданії до Сектору Гази було припинено через обстріл КПП Керем-Шалом угрупованням ХАМАС.

Источник: szru.gov.ua

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