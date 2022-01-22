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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.01.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.01.2022

Республіка Польща

Прикордонна служба Польщі заявила, що за минулу добу польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 38 осіб. Були затримані громадяни Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії. Один польський прикордонник отримав поранення і доставлений у лікарню.

Турецька Республіка

За інформацією Міністерства національної оборони Туреччини її збройні сили з 20 січня 2018 року до 20 січня 2022 року нейтралізували 6 370 терористів у зоні проведення операції «Оливкова гілка» на північному заході Сирії.

Республіка Колумбія

Двоє поліцейських загинули і один отримав поранення через напад невідомих на патрульних у колумбійському муніципалітеті Ель-Багре, департамент Антьокія на півночі країни.

У місті Саравена на північному сході країни вибухнув замінований автомобіль. Загинула одна людина, п’ять отримали поранення різної складності. Як стало відомо, до цього нападу причетні колишні члени ліквідованої організації «Революційні збройні сили Колумбії».

Республіка Ліберія

У столиці Ліберії місті Монровії через тисняву в церкві загинули 29 людей, серед яких було 11 дітей. Тиснява виникла після того, як у церкві з’явилася група озброєних чоловіків, які намагалися пограбувати вірян.

Сирійська Арабська Республіка

Внаслідок ракетного обстрілу міста Африн на північному заході Сирії загинули четверо людей, 10 отримали поранення. Обстріл вівся з району Таль-Рифат, де активно діють терористи YPG. Обстріляний також район Мерьємін на заході Африна, де загинуло троє людей.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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