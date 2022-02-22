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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.02.2022

Афганістан

У Кабулі в кварталі Хайрхана стався потужний вибух. Інформації про причини вибуху та постраждалих немає.

Республіка Малі

Французькі військовослужбовці, які брали участь у контртерористичних операціях «Бархан» і «Такуба», залишили Малі. За наявною інформацією французький контингент дислокуватиметься в Нігері, що межує з Республікою Малі.

Єменська Республіка

19 лютого хусити здійснили ракетний обстріл мечеті у провінції Шабва. Внаслідок терористичного акту загинули п’ять мирних жителів, 15 – зазнали поранення.

Федеративна Республіка Сомалі

У місті Беледуейне терорист-смертник підірвав на собі жилет із вибухівкою у переповненому людьми ресторані. Поліція Сомалі повідомляє про загибель щонайменше 15 мирних жителів і 20 поранених. Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання «Аш-Шабаб».

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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