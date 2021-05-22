Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.05.2021

Держава Ізраїль

Військовий кабінет при уряді Ізраїлю одностайно проголосував за припинення обстрілів Сектору Гази через те, що радикальний рух ХАМАС зазнав серйозних втрат і максимально ослаблений.

Рух ХАМАС поінформував ліванське угруповання "Хезболла" про згоду з 21 травня дотримуватися режиму припинення вогню з Ізраїлем.

За повідомленнями ХАМАС, перемир'я буде "взаємним та одночасним", а початися воно має о другій годині ночі за місцевим часом. Зі свого боку, Ізраїль поширив заяву, в якій назвав перемир'я "взаємним та безумовним".

Президент США Д. Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і радикальними угрупованнями у Секторі Гази. Він зазначив, що всі гідні жити у безпеці та демократії.

Ісламська Республіка Афганістан

У провінції Гільменд на півдні Афганістану внаслідок підриву міни на узбіччі дороги загинуло дев’ять осіб, серед яких є жінки і діти.

Бойовики руху «Талібан» вчинили збройний напад на Давлат-Шах і взяли під контроль один з районів провінції Лагман на сході Афганістану.

Буркіна-Фасо

Під час нападу бойовиків у провінції Удалан біля кордону з Малі загинуло 15 мирних жителів.

У регіоні Сахень проведено військову операцію проти терористів, знищено 12 бойовиків.

Сирійська Арабська Республіка

Терористи YPG (сирійське крило Робітничої партії Курдистану) продовжують насильно залучати дітей до бойових дій у Сирії. За заявою ООН, протягом останніх двох років YPG залучала понад 400 дітей для збройних нападів.

92 вантажівки з гуманітарною допомогою ООН пройшли через КПП «Джілвегезю» на турецько-сирійському кордоні та прибули до міста Ідліб.

Источник: szru.gov.ua

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