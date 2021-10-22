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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.10.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 21.10.2021

Ісламська Республіка Афганістан

У Кабулі напроти будівлі штабу прикордонної поліції стався потужний вибух, є постраждалі.

Рух «Талібан» спрямував 130 «таджицьких талібів» на кордон із Таджикистаном для посилення прикордонного контролю на цій ділянці.

Сирійська Арабська Республіка

Невідомі безпілотні літальні апарати атакували цілі в зоні «Ет-Танф» сирійської провінції Хомс, що перебуває під контролем збройних сил США. Попередньо атака була здійснена з Іраку.

У центрі Дамаска під час проїзду автобуса з сирійськими військовослужбовцями було підірвано два вибухових пристрої. За попередніми даними загинули 14 військовослужбовців.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

Федеральні сили завдали авіаударів по місту Мекеле регіону Тиграй. Наслідки атаки уточнюються.

Федеративна Республіка Нігерія

Під час антитерористичної операції урядових сил у штаті Борно ліквідовано 16 бойовиків терористичної організації «Боко Харам».

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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