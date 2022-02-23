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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 22.02.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 22.02.2022

Єменська Республіка

Єменський проіранський рух «Ансараллах» (хусити) запустив безпілотний літальний апарат у бік Королівства Саудівська Аравія. БПЛА, не завдавши шкоди, упав у селищі поблизу міста Джазан.

Арабська коаліція, очолювана Королівством Саудівська Аравія, завдала авіаударів по єменській провінції Хаджа, обстріляла міста Гарц і аль-Джуба. Водночас артилерія обстріляла район Аль-Кахар в окрузі Бакіму провінції Саада. Є жертви серед місцевих жителів.

Сирійська Арабська Республіка

США спрямували додаткові сили до Сирії. Військова колона в складі 23 вантажівок зі зброєю і боєприпасами увійшла з території Іраку та рухається до військових баз США у провінції Хасаке.

Афганістан

Представник збройних сил Індії А. Чандпуріа заявив, що ісламські терористи, які утримувалися в афганських в'язницях, були звільнені талібами та спрямовані до Пакистану.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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