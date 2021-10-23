Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 22.10.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Президент Російської Федерації В. Путін припустив можливість виключення руху «Талібан» зі списку терористичних організацій.

Глава МЗС Пакистану Шах Махмуд Куреши прибув до Кабулу разом із генералом Фаїз Хамідом, який у минулому очолював Міжвідомчу розвідку Пакистану.

На електростанції на північному заході від Кабула стався вибух, що призвело до вимкнення електрики в столиці та деяких провінціях.

Сирійська Арабська Республіка

Туреччина надіслала додаткові військові підрозділи і озброєння до сирійського Ідлібу. Водночас Президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що за певних обставин Туреччина може продовжити відповідати на дії сирійського режиму, зокрема застосовуючи важке озброєння.

Республіка Ірак

Під час двох операцій, проведених Національною розвідувальною організацією Туреччини (MIT) в районі Метін на півночі Іраку, було ліквідовано п’ять терористів РКК. Водночас військово-повітряні сили Туреччини завдали удару по об'єктах терористів у районі Зап і знищили двох бойовиків РКК.

Держава Лівія

Учасники міжнародної конференції з підтримки стабільності в Лівії, яка пройшла в Тріполі, не дійшли консенсусу і не змогли опрацювати спільну підсумкову заяву з питань безпеки в країні.

Ісламська Республіка Пакистан

Поблизу кордону з Афганістаном контртерористичні сили Пакистану виявили і ліквідували трьох афганських бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Республіка Малі

Британські військовослужбовці, які перебувають у Малі, застосували зброю і ліквідували двох чоловіків з автоматами, що пересувалися на мотоциклі.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

Повстанські загони Тиграя захопили міста Бістіма і Хаїк на території штату Амхара на півночі країни.

Федеративна Республіка Нігерія

Понад 30 дітей, яких 17 червня викрали зі школи у штаті Кеббі на північному заході країни, були звільнені з полону бандитів.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Громадянин Великої Британії Алі Харбі Алі, який убив депутата Палати громад Д. Амєсса, визнав себе прихильником терористичного угруповання «Ісламська держава» і зізнався, що кілька років розробляв плани замахів на британських парламентарів.

Источник: szru.gov.ua

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