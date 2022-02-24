Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 23.02.2022

Королівство Саудівська Аравія

Протиповітряна оборона КСА перехопила атаку безпілотного літального апарату на підльоті до аеропорту імені короля Абдулли, де базуються літаки ВПС Саудівської Аравії. У Командуванні міжнародної коаліції з відновлення миру в Ємені повідомили: незважаючи на те, що БПЛА був збитий ще у повітрі, чотири людини зазнали осколочних поранень.

Сирійська Арабська Республіка

Сирійське державне агентство САНА повідомило, що Ізраїль завдав ракетних ударів по провінції Кунейтра.

Афганістан

Радикальний рух «Талібан» розглядає можливість приймати до складу своєї нової армії військовослужбовців, які служили в армії Ісламської Республіки Афганістан.

Центральноафриканська Республіка

У столиці ЦАР місті Банґі владою затримано чотирьох французьких солдатів зі складу Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в ЦАР (МІНУСКА). Затримані військовослужбовці забезпечували охорону керівника Генштабу місії ООН в ЦАР Рено Сенетера.

Боліваріанська Республіка Венесуела

Міністерство оборони Венесуели повідомило, що у штаті Лара розбився військовий вертоліт Мі-17. За офіційними даними двоє військовослужбовців загинули і двоє зазнали поранень. Президент Венесуели Н. Мадуро наказав розпочати розслідування інциденту, щоб встановити можливі причини катастрофи. Вертоліт застосовувався для забезпечення діяльності армійських підрозділів у прикордонні з Колумбією.

Источник: szru.gov.ua

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