Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 23.10.2021

Ісламська Республіка Афганістан

США планує незабаром досягти угоди про використання повітряного простору Пакистану для проведення військових і розвідувальних операцій в Афганістані. Влада Пакистану наполягає на укладанні з США меморандуму про взаєморозуміння, на підставі якого Вашингтон в обмін на доступ до повітряного простору надавав би пакистанському керівництву підтримку в боротьбі з терористами і допоміг у налагодженні стосунків з Індією.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що з огляду на авіаудари з боку федеральних сил Ефіопії проти повстанців, ООН припиняє свої гуманітарні рейси до міста Мекеле (штат Тиграй).

Сирійська Арабська Республіка

Центральне командування Збройних Сил США повідомило, що внаслідок авіаудару США за допомогою безпілотника MQ-9 на північному заході Сирії знищено високопоставленого ватажка терористичного угрупування «Аль-Каїда» – Абдууа Хамідааль-Матара. Постраждалих серед цивільних осіб немає.

Источник: szru.gov.ua

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