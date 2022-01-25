Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 24.01.2022

Ісламська Республіка Іран

В Аравійському морі ВМС США зупинили судно, що прямувало з Ірану і перевозило 40 тонн добрив. Підставою затримання стала підозра про те, що вантаж призначався для прихильників єменського бунтівного руху «Ансараллах» (хусіти) як вибухові речовини.

Королівство Саудівська Аравія

Хусіти з єменського руху «Ансараллах» застосували балістичну ракету, здійснивши атаку на місто Джизан, що розташоване на південному заході Саудівської Аравії. За попередніми даними, одна людина дістала незначні поранення.

Арабська Республіка Єгипет

Верховний суд державної безпеки Єгипту засудив дев’ять осіб до довічного ув'язнення через зв'язок із терористичним угрупованням «Ісламська держава».

Республіка Ірак

Масштабна операція проти бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» розпочалася на сході Іраку. Участь у рейдах беруть армійські підрозділи, сили спеціального призначення, бійці ополчення шиїтів «Аль-Хашдаш-Шаабі» та місцевих племен. Підтримку з повітря їм надають ВПС країни, а наземний наступ на позиції бойовиків здійснюється з трьох напрямків.

Афганістан

У місті Герат через підрив на міні пасажирського автобусу щонайменше сім осіб загинули, 10 дістали поранення.

Республіка Камерун

Щонайменше 16 людей загинули під час вибуху в нічному клубі в столиці Камеруну місті Яунді.

Источник: szru.gov.ua

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