Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 25.01.2022

Республіка Ірак

Поряд з військовою колоною армії США на півночі Багдада прогримів вибух, пошкоджено кілька машин. Напади на американські колони здійснено також у провінціях Бабіль (район Махаві) та Кадісія (район Даваджин).

Бойовиками ІД у районі Дакук на півдні Кіркука було підірвано бомбу дистанційного керування на шляху прямування військового автомобіля. Загинули троє військовослужбовців іракської армії, один дістав поранення.

Сирійська Арабська Республіка

У місті Хасака триває антитерористична операція з пошуку та ліквідації бойовиків ІД, які втекли із в'язниці «Гавайран».

Курдські ополченці з Сирійських демократичних сил ліквідували 23 бойовиків, затримали 89.

Королівство Саудівська Аравія

Військові літаки Арабської коаліції завдали серію авіаударів по єменських містах Марібі та Аль-Байді. Знищено вісім одиниць військової техніки та понад 90 бойовиків.

Республіка Малі

Уряд Малі зажадав від Данії вивести з країни нещодавно розміщений без його згоди військовий контингент в рамках місії «Такуба».

Федеративна Республіка Сомалі

Шість людей загинули та десять дістали поранення через вибух у ресторані в регіоні Середня Шабелла за 35 кілометрів на північ від Могадішо.

Буркіна-Фасо

Військова хунта на чолі з підполковником Поль-Анрі Сандаого Даміба оголосила про припинення дії конституції країни, закриття кордонів, розпуск уряду, Національної асамблеї та розпуск офісу президента. Президента країни Рок Марк Крістіан Каборе заарештовано.

Республіка Індонезія

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок конфлікту між общинними групами у провінції Західне Папуа.

Источник: szru.gov.ua

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