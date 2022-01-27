Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 26.01.2022

Ліванська Республіка

Між патрулем сил ООН та групою жителів селища Рамія стався інцидент. Місцеві жителі напали на миротворців, коли ті робили зйомку прикордонної з Ізраїлем місцевості. Нападники перегородили шлях оонівським позашляховикам, поранили одного з військовослужбовців і пошкодили дві машини.

Королівство Іспанія

Іспанська поліція затримала сімох членів міжнародного злочинного угруповання, яке виготовляло та продавало підроблені ковідні паспорти та негативні тести на коронавірус. Було з’ясовано, що злочинна група за допомогою медичних працівників незаконно додала до національного реєстру вакцинації понад 1600 осіб. Поліція заарештувала шістьох підозрюваних у Мадриді та одного в Барселоні.

Источник: szru.gov.ua

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