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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 26.05.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 26.05.2021

Ісламська Республіка Афганістан

У провінції Герат афганський спецназ провів операцію та звільнив з талібської в'язниці 41 заложника, серед яких було 19 співробітників сил безпеки. Під час операції було знищено сім бойовиків «Талібану», вилучено зброю і боєприпаси, а також шість мотоциклів.

На півночі Кабула на міні підірвався військовий автомобіль, внаслідок чого шість осіб отримали поранення: одна дитина, двоє мирних жителів і троє військовослужбовців.

Через виведення з Афганістану міжнародного військового контингенту Австралія з 28 травня тимчасово закриває своє посольство в Кабулі. Співробітники МЗС Австралії й надалі будуть регулярно відвідувати Афганістан, але з інших регіонів.

Сирійська Арабська Республіка

У зоні проведення операції «Щит Євфрату» турецькі військовослужбовці збили безпілотний літальний апарат, знешкодили точку запуску БПЛА та одного терориста угруповання YPG.

Держава Ізраїль

Ізраїль відкрив вантажний КПП “Керем Шалом” і прикордонний перехід “Ерез” на кордоні з Сектором Гази, а також відновив зону рибальства біля узбережжя анклаву для палестинських моряків до шести морських миль. КПП “Керем Шалом” відкривається для доставки палива і гуманітарної допомоги, а перехід “Ерез” – для проходу представників організацій, які надають гуманітарну допомогу.

США відновлять роботу американського консульства в Єрусалимі, яке відповідає за відносини між США і Палестиною, та нададуть екстрену фінансову допомогу Сектору Гази в розмірі 5,5 млн доларів і 32 млн доларів – міжнародним гуманітарним організаціям, що функціонують в анклаві.

Республіка Малі

Віце-президент Малі Ассімі Гоїта заявив, що звільнив від виконання обов'язків президента і прем'єра за нібито порушення ними хартії перехідного періоду.

Місія ООН у Малі виступила з рішучим засудженням спроби державного перевороту в країні та закликала до негайного і безумовного звільнення заарештованого керівництва країни.

Республіка Ірак

У районі Авашін-Басьян на півночі Іраку сили безпеки Туреччини знищили чотирьох терористів Робітничої партії Курдистану.

Источник: szru.gov.ua

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Темы: терроризм

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