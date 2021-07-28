Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 27.07.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Сили оборони і безпеки Афганістану під час антитерористичних заходів на шляху Кабул – Гор заарештували кількох командирів "Талібану" та ще кількох ліквідували. Також урядові сили вибили бойовиків "Талібану" з району Келдер у прикордонній з Узбекистаном провінції Балх.

За заявою командувача Центрального командування Збройних Сил США (CENTCOM) генерала К. Маккензі у найближчі тижні США продовжать надавати підтримку з повітря афганським силам безпеки.

Щонайменше 16 бойовиків "Талібану" були знищені та 12 поранені внаслідок удару ВПС Афганістану по позиціях талібів на околиці міста Пулі-Алам, адміністративного центру провінції Логар.

Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про введення нових обмежень на польоти над територією Афганістану для американських авіакомпаній у зв'язку зі зміною обстановки в регіоні, зокрема, заборонило польоти нижче 8-кілометрової висоти.

Республіка Ірак

Президент США Джо Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі заявив, що військова місія США в Іраку завершиться до кінця року, проте співпрацю країн у боротьбі з тероризмом буде продовжено, зокрема Сполучені Штати зосередяться на консультуванні та навчанні місцевих сил безпеки.

Щонайменше три людини отримали поранення внаслідок двох атак із застосуванням БПЛА на військовий табір "Ед-Дуюк" шиїтського ополчення "Аль-Хашдаш-Шааб" біля міста Ен-Наджаф.

Бойовики РКК атакували опорний пункт бійців курдського ополчення (пешмерга) у районі Соран провінції Ербіль.

Туніська Республіка

Президент Тунісу К. Саїд видав указ про введення заборони на переміщення людей і пересування транспортних засобів на всій території країни з 19:00 до 06:00 з 26 липня по 27 серпня.

Підрозділи Національної армії блокували входи до Палацу уряду.

Голова парламенту і лідер ісламістської партії "Ан-Нахда" Р. Ганнуші розпочав сидячий страйк біля будівлі парламенту, заблокованого військовими.

Влада Тунісу посилила контроль за пасажирами у міжнародному аеропорту Туніс-Карфаген.

Республіка Індія

Щонайменше семеро людей, серед яких шість поліцейських, були вбиті та понад 70 поранені внаслідок сутичок, що виникли між жителями штатів Ассам і Мізорам через контроль над горбистою місцевістю Лайлапур. Сутички розпочалися після того, як поліція Ассаму спробувала взяти під контроль цю територію.

Сирійська Арабська Республіка

У відповідь на обстріл бронемашини з турецькими військовими збройні сили Туреччини за останні дні ліквідували 12 бойовиків сирійського крила РКК - YPG.

Федеративна Республіка Сомалі

Під час військової операції у центральній провінції Хиран було знищено 15 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб".

Источник: szru.gov.ua

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