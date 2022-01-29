Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 28.01.2022

Киргизстан-Таджикистан

На киргизько-таджикському кордоні сталося бойове зіткнення між прикордонниками із застосуванням гранатометів і мінометів. Через збройний конфлікт двоє таджикських прикордонників загинули, шість поранено. З киргизького боку – 11 поранених військовослужбовців. МНС Киргизстану мусило евакуювати майже 1 500 мирних жителів із сіл, розташованих поряд із зоною конфлікту.

Йорданське Хашимітське Королівство

Під час масштабної операції армійських підрозділів з протидії контрабанді наркотиків на кордоні з Сирією знищено 27 наркоторговців. Завдяки вдалим засідкам вилучено велику кількість наркотичних засобів. Операція триває.

Сирійська Арабська Республіка

Збройні сили Туреччини завдали артилерійського удару по позиціях курдських бойовиків біля сирійського міста Тель-Тамер.

Афганістан

За сприяння уряду Катара рейсом авіакомпанії Qatar Airways з Кабула вивезено понад 30 громадян США.

Королівство Данія

Глава МЗС Данії Є. Кофод заявив, що на вимогу військових, які захопили владу в Малі, Данія прийняла рішення вивести своїх військовослужбовців з території цієї країни.

Федеративна Республіка Нігерія

Внаслідок спеціальної операції у штаті Джигава поліція затримала 14 осіб, підозрюваних у викраденні людей. Також вдалося звільнити жінку, яка зникла ще 8 січня.

Республіка Індонезія

Повстанці здійснили напад на військовий блокпост у населеному пункті Гомі провінції Папуа; загинули троє військових, один солдат зазнав тяжких поранень.

Корейська Народно-Демократична Республіка

КНДР запустила крилату ракету великої дальності, яка подолала 1800 км, а також випробувала нову ракету класу «земля-земля».

Організація Об’єднаних Націй заявила, що серія запусків КНДР різних типів ракет викликає серйозне занепокоєння світової спільноти, і наполягає на відновленні дипломатичного процесу, який привів би до денуклеаризації Корейського півострова.

Источник: szru.gov.ua

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