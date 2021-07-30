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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 29.07.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 29.07.2021

Ісламська Республіка Афганістан

ВПС Афганістану здійснили авіауадар по території повіту Сангін провінції Гільменд, внаслідок чого вбито 19 талібів, 10 поранені. Загалом за останню добу афганська армії знищила 189 бойовиків руху "Талібан", 138 були поранені.

Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що Сполучені Штати стурбовані просуванням руху "Талібан" в Афганістані. Також він наголосив, що "Талібан" не буде визнаний на світовій арені, якщо прийде до влади, застосувавши силу.

Президент Афганістану А. Гані вважає, що єдиний шлях врегулювання проблем у країні лежить через укладення політичної угоди.

Таліби відновили роботу раніше захопленого стратегічно важливого КПП на кордоні з Пакистаном.

Сирійська Арабська Республіка

США ввели нові санкції проти сирійських угруповань "Ахрараш-Шаркія" і "Сарая аль-Арин".

Арабська Республіка Єгипет

Касаційний суд підтвердив вирок 15 лідерам забороненої ісламістської асоціації "Брати-мусульмани" про довічне ув'язнення в справі про шпигунство та передачу секретної інформації іноземним організаціям і структурам.

Республіка Ірак

ВПС Туреччини знищили трьох терористів РКК у районі Хакурк на півночі країни.

Федеративна Республіка Сомалі

Під час операції у центральному регіоні Мудуг урядовими військами було знищено 11 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб".

Республіка Камерун

Бойовики угруповання "Бокохарам" здійснили напад на військову базу, внаслідок чого загинули п'ятеро військовослужбовців і один мирний житель, троє солдатів і цивільна особа дістали поранення.

Азербайджанська Республіка – Республіка Вірменія

На азербайджано-вірменському кордоні виник збройний конфлікт, через що загинуло три та поранено п’ять вірменських військовослужбовців, з боку Азербайджану поранені два військових.

МЗС Азербайджану поклало на Вірменію відповідальність за напруженість на кордоні та закликало розпочати переговори щодо делімітації кордону.

Туреччина і Пакистан засудили відмову Вірменії передати Азербайджану карти мінних полів в Карабасі.

ООН закликав Баку і Єреван до стриманості в зв'язку з новим загостренням на кордоні.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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