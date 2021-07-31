Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 30.07.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Бойовики руху «Талібан» напали на КПП у районі Кузбахар на сході провінції Нангархар. Під час бойового зіткнення загинули щонайменше вісім чоловік.

«Талібан» здійснює цілеспрямовані акції з ліквідації пілотів афганських ВПС, які пройшли навчання в США. За останні місяці за межами авіаційних баз було вбито сім військових пілотів.

Республіка Ірак

Посольство США в Багдаді зазнало ракетного обстрілу. Два реактивних снаряди розірвалися в "зеленій зоні" поруч з будівлею дипломатичної установи.

Источник: szru.gov.ua

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