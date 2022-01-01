Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 31.12.2021

Турецька Республіка

Національна розвідувальна організація Туреччини спільно з відділом боротьби з тероризмом Управління безпеки Анкари провели операцію із затримання 30 осіб, підозрюваних у зв'язках з терористичною організацією ІДІЛ

Республіка Ємен

Хусити завдали ракетного удару по базі міжнародної коаліції в єменський провінції Шабва. Від ракетного удару на базі загинули сім військових, 13 було поранено.

Ісламська Республіка Пакістан

Придорожня бомба вибухнула біля Наукового коледжу у Кветі – столиці провінції Белуджистан на південному заході Пакистану. Внаслідок вибуху загинуло четверо перехожих, щонайменше 15 дістали поранення. Завдяки тому, що коледж було закрито на зимові канікули, ніхто зі студентів і викладачів не постраждав.

Республіка Індія

Шість повстанців і один індійський солдат були вбиті у двох окремих операціях по боротьбі з повстанцями в спірному регіоні Кашмір.

Республіка Судан

Співробітники сил безпеки Судану увірвалися до офісу телеканалів AlArabiya та AlHadath, які висвітлювали протести в столиці Судану місті Хартумі. Проти кореспондентів, операторів та інших працівників була застосована сила. Співробітниками спецслужби вилучено деяку апаратуру та обладнання телеканалів.

Источник: szru.gov.ua

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