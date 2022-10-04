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Огляд від ISW, 3 октября

Огляд від ISW, 3 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-3)

▪️ВСУ добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области за последние сутки. Разбитые здесь части ВС РФ считались одними из лучших.

▪️Путин может использовать назначение генерал-лейтенанта Бердникова командующим ЗАО, чтобы переложить вину за недавние или будущие военные неудачи РФ в Харьковской области.

▪️РФ освободила директора ЗАЭС, которого незаконно задержала.

▪️ВСУ продвигались на рубеже река Оскол — Кременная в сторону границы с Луганской областью.

▪️ВСУ продвинулись на севере Херсонской области.

▪️Путин вводит карательные меры в отношении российских бюрократических структур, ответственных за проведение частичной мобилизации.

▪️РФ признала, что намерена вторгнуться, оккупировать и незаконно аннексировать дополнительные украинские территории на юге и востоке и может изменить заявленные границы.

▪️Госдума РФ ратифицировала незаконные договоры Кремля о присоединении оккупированных территорий.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3817

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