Огляд від ISW, 3 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-3)
▪️ВСУ добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области за последние сутки. Разбитые здесь части ВС РФ считались одними из лучших.
▪️Путин может использовать назначение генерал-лейтенанта Бердникова командующим ЗАО, чтобы переложить вину за недавние или будущие военные неудачи РФ в Харьковской области.
▪️РФ освободила директора ЗАЭС, которого незаконно задержала.
▪️ВСУ продвигались на рубеже река Оскол — Кременная в сторону границы с Луганской областью.
▪️ВСУ продвинулись на севере Херсонской области.
▪️Путин вводит карательные меры в отношении российских бюрократических структур, ответственных за проведение частичной мобилизации.
▪️РФ признала, что намерена вторгнуться, оккупировать и незаконно аннексировать дополнительные украинские территории на юге и востоке и может изменить заявленные границы.
▪️Госдума РФ ратифицировала незаконные договоры Кремля о присоединении оккупированных территорий.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3817