"Огненная жатва" С начала сбора ранних зерновых на Харьковщине более десятка пожаров на полях

Хлебное поле в селе Яковенково на Балаклейщине. Днем пламя уничтожило здесь 10 гектаров пшеницы. С начала уборочной кампании, отмечают пожарные, на Харьковщине произошло уже более десятка пожаров на полях, где выращивают ранние зерновые. Так, накануне на номер "101 "поступило сообщение о пожаре на пшеничном поле и возгорании машины в Изюмском районе. Огонь уничтожил 8 га пшеницы и, собственно, автомобиль.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

На місці працювали працівники ГУ ДСНС - представники оперативної групи, а також представники правоохоронних органів проводили огляд місця події. Там, попередня, ймовірно, причина виникнення цієї пожежі - це все розпочалося з автомобіля, який заїхав на поле, в ньому сталася пожежа в моторному відсіку. Ну, а далі вже перекинулось на пшеницю

Еще один пожар на пшеничном поле, однако уже с большими убытками произошло в Купянском районе. Огонь уничтожил около 12 гектаров хлебного массива. Все обстоятельства событий сейчас устанавливают правоохранители.

Каждое лето, во время жатвы, остро стоит вопрос пожарной безопасности на полях, говорят спасатели. Ведь основная причина их возникновения - человеческий фактор. Неосторожное обращение или занос открытого источника огня.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Перше, на що ми хотіли би звернути увагу - це правила пожежної безпеки. Я маю на увазі, коли збирається врожай, вся техніка повинна бути, на цій техніці повинні бути засоби пожежогасіння, вогнегасники. По-друге, на цій техніці повинні працювати люди, які пройшли пожежо-технічне навчання

Ежегодно жатва - это период переживаний - и за технику, и за пшеницу, говорит директор сельскохозяйственного предприятия Игорь Филимонов. Чтобы не допустить возгораний, в плане пожарной безопасности, возможно, даже несколько и преувеличивают. В каждом комбайне имеется по три огнетушители, лопаты, вся техника, которая работает в поле - заземлена.

Игорь Филимонов, директор ПОСП "Бурлуцкое"

Мы ставим 2 бочки с насосами. Одна в одном краю поля, другая - в другом. У нас обязательно плужок и диски. У нас охрана, которая отслеживает перемещение техники с зерном. И они же осматривают, чтоб никаких очагов, нигде дымкамика. Ничего. Поле делим на части для того, чтоб между ними была передисскованная площадка для того, чтоб не распространялось, если вдруг какая-то история будет, чтоб не распространялся огонь

Кроме этого, говорит директор предприятия, на период уборки урожая после специальных учений на полях дежурит пожарная дружина.

Агентство Телевидения Новости