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Огромная воронка и разрушения: последствия ракетного удара по предприятию в Харькове (ВИДЕО)
В результате ракетного удара, нанесенного армией РФ по деревообрабатывающему предприятию в Основянском районе Харькова в ночь на 30 июня, на территории образовалась огромная воронка, есть разрушения. Видео с места происшествия опубликовало "Суспільне".
Так, на месте, куда попала вражеская ракета, образовалась воронка глубиной 5 метров и шириной 12 м. Кроме того, на территории предприятия повреждено техническое помещение.
Как сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов, предприятие занималось деревообработкой, и на нем не располагалось никаких военных объектов.
Источник: sq.com.ua
Автор: Елена Ищук