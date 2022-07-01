Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 114

Огромная воронка и разрушения: последствия ракетного удара по предприятию в Харькове (ВИДЕО)

Огромная воронка и разрушения: последствия ракетного удара по предприятию в Харькове (ВИДЕО)

В результате ракетного удара, нанесенного армией РФ по деревообрабатывающему предприятию в Основянском районе Харькова в ночь на 30 июня, на территории образовалась огромная воронка, есть разрушения. Видео с места происшествия опубликовало "Суспільне".

Так, на месте, куда попала вражеская ракета, образовалась воронка глубиной 5 метров и шириной 12 м. Кроме того, на территории предприятия повреждено техническое помещение.

Как сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов, предприятие занималось деревообработкой, и на нем не располагалось никаких военных объектов.

Огромная воронка и разрушения: последствия ракетного удара по предприятию в Харькове (ВИДЕО)

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2022 року
Сегодня 08:36    13
У Львові заборонили діяльність УПЦ МП та секти «догналітів»
Сегодня 08:35    11
800 американський компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN
Сегодня 08:24    39
Почему мир должен признать россию страной-террористом
Сегодня 08:14    49
Харьковский горсовет отказался демонтировать со здания советский герб
Сегодня 08:05    67
Место откуда наносились ракетные удары по Одесской области
Сегодня 08:00    84
У п’ятницю на станціях метро для харків'ян проведуть курси з безпеки життєдіяльності в умовах воєнної загрози
Сегодня 07:50    70
90% російських хакерів повʼязані з силовиками – Держспецзвʼязку
Сегодня 07:47    69
Росія викликала британського посла через "відверто хамські заяви" Воллеса
Сегодня 07:38    105
В Україні заарештували бізнес наближеного до Путіна мільярдера: тримав туристичну агенцію
Сегодня 07:30    93
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 