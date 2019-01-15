Огромные сосульки - потенциальные убийцы. Как получить помощь от коммунальных предприятий, чтобы чувствовать себя в безопасности на улицах города?

Сильный грохот не на шутку перепугал жителей вот этой пятиэтажки сегодня утром. Люди повыбегали на улицу, чтобы выяснить, что произошло. Картина, которую они увидели, ошеломила. Огромная сосулька, которая уже несколько дней свисала с крыши, все-таки упала.

Елена, местная жительница

Так упало, что вышел сосед из подъезда, тоже вот так встал растерянно и стоит, смотрит: а куда ж идти? Потому что очень большие глыбы именно… ну, очень большие. Она бы размазала, потому что это такой груз огромный, что это непередаваемо

Проблема с уборкой сосулек в этом доме существует уже не первый год, рассказывает одна из его жительниц, Жанна Тарасова. В том году она стала свидетелем примерно такой же ситуации, к тому же тогда не обошлось без убытков

Жанна Тарасова, местная жительница

У нас эта проблема ежегодная. В прошлом году, к сожалению, наш сосед тоже из-за этого пострадал. У него крышу буквально проломило. Он в этом году делал полностью ремонт. И, насколько мне известно, у него сегодня балку все-таки переломило

Если бы такая сосулька упала на человека, то непременно убила, не успокаиваются женщины. И добавляют, что еще неоднократно обращались и к коммунальщикам, и на горячую линию «15-62», впрочем, безрезультатно.

Хотя в КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» уверяли, что получить их помощь довольно просто

Елена Полторапавлова, инженер КП ХРСП

Работаем очень оперативно, буквально в течение двух-трех дней буквально, на все заявки, на все обращения мы реагируем оперативно. И служба 15-62, и коммунальные предприятия «Жилкомсервис», и участки , и КП «Благоустрій» , и дворники – все оперативно работают, передают это в единую базу данных, где это все ведется, оперативно отрабатывается и выполняется

Подобные проблемы существуют почти во всех районах города, эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях. Огромные ледяные глыбы свисают как из жилых домов, так и с учебных заведений.

В горсовете, в свою очередь, отчитываются, что только за минувшие сутки на городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» поступило около 1 тысячи заявок на снятие сосулек. Ежедневно на борьбу с ними выезжают около 170 альпинистов и более полутора десятка автовышек. За день бригады успевают очистить от снега и льда около 150 домов. Осложняют работу погодные условия, в частности, обильные снегопады и резкие перепады температуры, которые способствуют нарастанию льда и образованию новых опасных зон, добавили в горсовете.





Агентство Телевидения Новости