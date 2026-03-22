Охорона скрутила танцюючого гуманоїдного робота, що збожеволів у каліфорнійському ресторані

Коли ми думаємо про екзистенційні загрози нових технологій, ми зазвичай думаємо про щось на кшталт нещодавніх переговорів між Anthropic та Пентагоном щодо використання штучного інтелекту у військових. Страшно подумати — скільки часу пройде, перш ніж ядерну зброю можна буде підірвати без будь-якого втручання людини?

Ми витрачаємо так багато часу, розмірковуючи про ці потенційні катастрофи, що не підготувалися до більш безпосередньої небезпеки серед нас: танцюючих роботів.

Згідно з відео, опублікованим користувачем Meooow у китайській соціальній мережі Xiaohongshu в ресторані хот-потів Haidilao в Купертіно, Каліфорнія, танцюючий робот трохи занадто сильно танцював бугі, підійшов занадто близько до столу та почав бити тарілки, розкидаючи посуд і палички для їжі навкруги, що спонукало персонал ресторану втрутитися .

З того, що ми бачимо на відео https://x.com/ABC/status/2034547128010150157, щонайменше троє співробітників намагалися стримати робота, коли той розмахував руками. Одна зі співробітниць Haidilao, схоже, дивиться на свій телефон, можливо, намагаючись щось увімкнути в додатку, який керує роботом. Можливо, робот, який, схоже, є роботом AgiBot X2 , представленим на конференції CES у січні, має вимикач, але співробітники, можливо , не знали, як ним керувати.

Якщо ви не знайомі з методом «гарячого горщика», вам слід знати, що, як випливає з назви, це дуже гарячі каструлі з супом. Ніхто не любить розлиту їжу, але якби робот перекинув гарячі миски з кістковим бульйоном, це була б не просто кулінарна катастрофа, він міг би серйозно когось опікти. Не кажучи вже про будь-які потенційні пошкодження від тупого предмета від теперішнього автомата, який грає в мошінг.

Коли The Killers співали « Are we human or are we dancers» (Ми люди чи танцюристи ?), ми не усвідомлювали, що вони просять нас зайняти позицію в майбутніх війнах роботів.

Хайділао підтвердив механічні несправності у заяві для NBC News , але заперечив, що робот «працював несправно або вийшов з-під контролю».

«У цьому випадку робота на прохання гостя піднесли ближче до обіднього столу, що не є його типовим робочим місцем», – повідомила китайська мережа ресторанів хот-поту в інтерв’ю NBC News. «Обмежений простір вплинув на його рух під час вистави».

AgiBot не одразу відповів на запит TechCrunch про коментар.

Хайділао експериментував з « розумним рестораном » у Пекіні, в якому використовувалися роботизовані офіціанти та машини для змішування бульйону. Схоже, що цей ресторан Хайділао використовував цього робота лише для розважальних цілей , але все вийшло з-під контролю, коли він підійшов трохи занадто близько до клієнтів.

Багато стартапів працюють над впровадженням роботів у індустрію громадського харчування, як-от Shin Starr, яка працює над створенням повністю автономних кухонь. BellaBot від Pudu Robotics , милий робот, схожий на кота, може направляти клієнтів до їхніх місць і приносити їм їжу, коли вона готова.

Можливо, це безпечніше, ніж людиноподібні роботи, принаймні поки що — у BellaBot немає кінцівок.

Джерело: internetua.com

