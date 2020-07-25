Ожившая в морге челябинка не может доказать, что она жива

Жительница Челябинска Любовь Мурадова не может оформить документы. Сейчас у женщины даже нет возможности получить бесплатную медицинскую помощь.

Как сообщает «31 канал Челябинска», Любовь Мурадова — женщина сложной судьбы. Она выросла в детдоме, впервые попала в тюрьму при СССР, а когда вышла в 1994 году, осталась без российского паспорта. В 2015 году женщину после жестокого избиения доставили в морг и признали погибшей, но, когда к ней пришёл патологоанатом, она «ожила». Хотя в морге подготовили заключение о смерти, женщине его не выдали. Её единственной официальной бумагой остаётся справка об освобождении из колонии.

Челябинка обращалась в полицию вместе с соседями, они писали многим ведомствам, но пока дело не сдвинулось. Сейчас они обратились за помощью к региональному уполномоченному по правам человека.

Источник: breakingmad.me

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