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ОК "Захід" заперечило вибух на Рівненському полігоні через помилку інструктора: поранений військовий отримав травми на Сході

ОК Захід заперечило вибух на Рівненському полігоні через помилку інструктора: поранений військовий отримав травми на Сході

Оперативне командування "Захід" відреагувало на резонанс довкола заяви військовослужбовця Павла Марценюка у фільмі "Бутусов Плюс" та заявило, що інформація про вибух міни на Рівненському полігоні є фейком і маніпуляцією російської пропаганди

Про це йдеться у відповіді командування на інформаційний запит Еспресо.Захід.

У ОК "Захід" зазначили, що поширений у мережі уривок із коментарем військового "є абсолютно деконтекстуалізованим та не містить жодних верифікованих даних про місце чи обставини події".

Насправді поранення Павло Марценюк отримав не на Рівненському полігоні, а на Сході України у 2024 році, стверджують в ОК "Захід".

У командуванні як підтвердження також навели відеоматеріал "Вікна.ТВ", у якому раніше розповідали історію військового Павла Марценюка та збирали кошти на його лікування і реабілітацію.

Згідно з опублікованою історією, Павло Марценюк служив водієм-радіотелефоністом та отримав важкі поранення під час бойових дій на Сході України.

"Я пам’ятаю лише вибух і як вже лежав на землі, торкався свого обличчя, і мені надавали допомогу", - розповідав він тоді.

Після вибуху його евакуювали до Дніпра, де провели екстрені операції. Згодом військовий понад місяць перебував у комі. Через травми він втратив зір.

Що було раніше

Раніше у фільмі "Бутусов Плюс" військовослужбовець Павло Марценюк розповів про випадок із вибухом міни ТМ-62 та заявив, що причиною трагедії нібито стала помилка інструктора.

● "Випадок стався дуже прикрий і по вині інструктора інженерно-технічного підрозділу. Він хотів невідомо що показати, незрозуміло що саме, тому що він теж загинув. Він розвів перед танком міну ТМ-62 і… і стався вибух. В нас було 19 чоловік, тобто на місці троє “200”, а 16 - “300”, - розповідав Марценюк журналістам.

Після цього в соцмережах і Telegram-каналах почали поширювати інформацію про нібито загиблих та поранених на Рівненському полігоні.

Тоді одразу ж ОК "Захід" офіційно заявило, що повідомлення про загиблих і поранених через «помилку інструктора» є російським інформаційним вкидом та елементом ІПСО, спрямованим на дестабілізацію ситуації та деморалізацію суспільства.

Джерело: espreso.tv

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