Оккупация Крыма: новые обыски и задержания крымских татар

В оккупированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар якобы за участие в организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Согласно публикации в Facebook группы «Крымская солидарность» обыски проводились в городах Алушта и Белогорск, а также некоторых селах Симферопольского района.

В частности о событиях в понедельник, 10 июня сообщается:

«Поступила информация о том, что сразу по трём адресам ведутся следственные мероприятия: в г. Алушта — у Эльдара Кантемирова, в с. Строгановка Симферопольского р-на, ул.Азатлык 6 — у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 г.), в с. Каменка Симферопольского района — информация выясняется».

Другие подробности и информация о задержанных:

«Джеппаров Айдер — активист, посещал суды, недавно вернулся с умры (прим. малое паломничество), в семье 8 детей.

Эскендер Сулейманов — родной брат политзаключённого Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта 2019 года.

Ещё по одному адресу также ведутся следственные мероприятия: Алуштинский район, с. Малый Маяк, ул. Солнечная 32 — Месутов Руслан.

Обыск у Сулейманова Эскендера завершён. На данный момент он задержан, увезли в отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю — г. Симферополь, б-р И. Франко, д. 13.

Обыск проводил следователь Сергей Махнев, возглавляющий следственную группу по делу «второй Симферопольской группы», заявивший, что дело Сулейманова будет объединено с делом «второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир».

В доме Ризы Омерова, сына Энвера Омерова, задержанного по дороге в Ростов сегодня утром, на данный момент ведутся следственные мероприятия по адресу г.Белогорск, ул. Маяковского 9.

Также в доме Энвера Омерова — г.Белогорск, Шевченко, 45/1.

Кантемирова Эльдара (в 2017 г. у него уже проводился обыск, никаких обвинений предъявлено не было) увезли из г. Алушты в с.Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск по адресу: с. Заречное, ул Предгорная 17б, Алуштинский район.

Следственные мероприятия — с. Изобильное, Алушта — в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины.

Увезли Ризу Омерова.

В пгт. Зуя Белогорского района прошёл обыск в доме Джеппарова Айдера. На данный момент его увезли.

Кантемирова Эльдара увезли, вменяют ст. 205.5».

Есть несколько фото:

Строгановка. Обыск у Сулейманова Эскендера

Алушта, с.Заречное. Кантимиров Эльдар

У дома Ризы Омерова

Белогорск, п.Зуя. Обыск у Джеппарова Айдера

Источник: sprotyv.info

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