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Оккупационные власти Крыма снова отказала Клименту в регистрации прихода

Оккупационные власти Крыма снова отказала Клименту в регистрации прихода

В оккупированном Крыму архиепископу Клименту во второй раз отказали в регистрации прихода ПЦУ.

"Ситуация критическая. Вчера позвонили из Министерства юстиции Крыма и сказали, что в регистрации украинского православного прихода снова отказано. Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли такую позицию, что украинской церкви в никаком виде на территории оккупированного Крыма быть не должно", – рассказал архиепископ.

При этом, Климент не знает официальной причины отказа, ведь документов пока не получал.

Он добавил, что продолжит бороться за то, чтобы на оккупированном полуострове был хотя бы один православный приход украинской церкви.

Напомним, что Минкульт призывает мир отреагировать на действия РФ касательно собора ПЦУ в Крыму. Ранее архиепископ Климент заявлял, что оккупационные власти Крыма через "суд" забрали имущество собора и разграбили его.

Источник: uatv.ua

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