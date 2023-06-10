Оккупационные власти планируют «эвакуацию» на севере Крыма
Вывезти собираются население и материально-культурные ценности.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Были отданы указания относительно списка населения на принудительную «эвакуацию» вглубь полуострова или на территорию россии. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в г. Армянске», -говорится в сообщении.
В первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, технику и документы. В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют вывезти в рф.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18282