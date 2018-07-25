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Оккупанты 33 раза открывали огонь в течение минувших суток – штаб ООС

Оккупанты 33 раза открывали огонь в течение минувших суток – штаб ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) боевики на протяжении прошлых суток, 24 июля, 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в своей сводке утром в среду.

В частности, возле Водяного боевики применили миномет калибром 120 мм. По данным разведки, один боевик получил ранения. Потерь среди украинских военных за сутки нет.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Пивденного, Новгородского, Зализного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино. Кроме того, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины", - сообщают в ООС.

С начала текущих суток, 25 июля, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Луганского и Пивденного.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ООС

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