Оккупанты активизировали разведку позиций ВСУ с применением российских БПЛА – группа ИС

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в период с 30-го июня по 17-е июля 2020 года противник продолжал активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил.

Всего в указанный период визуально, а также средствами радиолокационного и электронного контроля группировки Объединенных сил (ОС) зафиксировано 43 разведывательного пролета БПЛА в т.ч. 16 пролетов БПЛА типа «Орлан-10» и «Тахион», выполненных противником в воздушном пространстве над линией разграничения и боевыми порядками ОС на тактическую и оперативно-тактическую глубину.

При этом, особое внимание противник сосредоточил на уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках и местонахождения резервов наших войск. В ряде случаев так же фиксировалось использование противником БПЛА для корректировки ведения огня и выявления результатов нанесенных огневых ударов.

Источник: sprotyv.info

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