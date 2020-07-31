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Оккупанты хотят расширить дорогу между Крымом и Херсонщиной: что известно

Оккупанты хотят расширить дорогу между Крымом и Херсонщиной: что известно

Российские оккупанты планируют расширить автомобильную дорогу между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Согласно сообщению, вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем «куратором» по Крыму, поручил властям аннексированного Россией Крымского полуострова расширить дорогу до админграницы с Херсонской областью до четырех полос, заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения. Хуснуллин также требует ускорить строительство трассы «Таврида» в Севастополе.

Источник: sprotyv.info

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Темы: крым

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