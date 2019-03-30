Оккупанты хотят в судебном порядке закрыть последний украинский храм в Крыму

Оккупационные власти Крыма направили иск в суд с требованием освободить собор святых Владимира и Ольги в Симферополе, который сейчас является единственным храмом Православной церкви Украины на полуострове. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Министр земельных и имущественных отношений» Крыма Анна Анюхина заявила, что ПЦУ не переоформила необходимые документы и «находится вне правового поля».

«Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством России не привела и не является сейчас на территории Крыма плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении, Минимуществом и принимаются меры об освобождении данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд», – сказала она.

Источник: sprotyv.info

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