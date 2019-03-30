Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 75

Оккупанты хотят в судебном порядке закрыть последний украинский храм в Крыму

Оккупанты хотят в судебном порядке закрыть последний украинский храм в Крыму

Оккупационные власти Крыма направили иск в суд с требованием освободить собор святых Владимира и Ольги в Симферополе, который сейчас является единственным храмом Православной церкви Украины на полуострове. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Министр земельных и имущественных отношений» Крыма Анна Анюхина заявила, что ПЦУ не переоформила необходимые документы и «находится вне правового поля».

«Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством России не привела и не является сейчас на территории Крыма плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении, Минимуществом и принимаются меры об освобождении данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд», – сказала она.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суд у справі МАФу московського патріархату: до дебатів сторони так і не перейшли
Сегодня 10:02    55
У Львові військовий капелан презентував компакт-диск читаної поезії на підтримку Збройних Сил України
Сегодня 08:06    69
Опасность для гражданской авиации: Россия «глушит» сигналы GPS в Крыму
29.03.2019 07:10    142
Міністерство культури України налагодило процес здійснення реєстраційних дій як суб'єкт державної реєстрації релігійних організацій
27.03.2019 10:39    90
Ми маємо чіткий план, а також міжнародну підтримку – Президент про звільнення окупованих Росією Донбасу та Криму
27.03.2019 07:29    125
Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»
26.03.2019 10:04    123
Поліція оголосила про підозру двом учасникам «кримської самооборони»
25.03.2019 08:29    124
Сколько стоит непризнание ПЦУ Сербской православной церковью
25.03.2019 07:22    236
Роз'яснення Міністерства культури України щодо релігійних громад
22.03.2019 09:14    143
Павел Казарин: Пятилетка похмелья
20.03.2019 08:17    442
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 