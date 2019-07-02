Оккупанты на Донбассе обстреляли автомобиль медиков противотанковыми ракетами: есть погибшие и раненые

Во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российские оккупанты из противотанковых комплексов обстреляли автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Один военный погиб на месте, еще двое, один из которых медик, получили ранение, приведшее к смерти позже.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на странице в Facebook.

"Около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в автомобиль "Хаммер" с ПТУР. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»