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Оккупанты на Донбассе разместили боевую технику в нарушение линии отвода

Оккупанты на Донбассе разместили боевую технику в нарушение линии отвода

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе продолжают фиксировать боевую технику российско-оккупационных войск, которая размещена в нарушение линии отвода вооружений. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

«В Донецкой области Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода. 3 танка на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 37 км к северо-востоку от Донецка), обнаруженных по доступным данным воздушного наблюдения», — говорится в документе.

По словам наблюдателей, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие 35 танков и 25 единиц артиллерии (в том числе 10 самоходных гаубиц) на трех полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Также миссия зафиксировала 5 боевых бронированных машин в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории объекта в жилом квартале.

Источник: sprotyv.info

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