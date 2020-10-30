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Оккупанты на Донбассе сочинили очередной фейк о нарушении перемирия ВСУ

Оккупанты на Донбассе сочинили очередной фейк о нарушении перемирия ВСУ

Пропаганда боевиков продолжает сочинять различные фейки, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в срыве договоренностей о прекращении огня на Донбассе. Правда, получается у них очень неумело и неправдоподобно. «Народная милиция ДНР» опубликовала очередную «историю», пишет в Twitter Necro Mancer.

По их информации, якобы с позиций ВСУ под Чермалыком был запущен БПЛА в сторону боевиков «ДНР», где те проводили разминирование территории. Террористы сбыли беспилотник огнем из стрелкового оружия. Якобы во время падения БПЛА было сброшено взрывное устройство, от детонации которого был ликвидирован один из боевиков «ДНР».

Отметим, подобными сообщениями террористы очень часто «маскируют» несчастные случаи, которые все чаще происходят в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Источник: sprotyv.info

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