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Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу

Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу

Последствия преступной деятельности рашистов на Запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе. Они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.

Об этом говорится в заявлении компании Энергоатом.

В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. Пока он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной терапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.

Если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы.

#ЗАЭС #экология

Джерело: https://t.me/zloyodessit/17389

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