оккупанты начали активнее «плодить» фейки с украинскими военнопленными

В последнее время усилилась работа российских пропагандистов, особое внимание уделяющих видео и фото с украинскими пленными военными.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

«За последнюю неделю зафиксировано более 4800 таких сообщений. В отдельные дни россияне продуцировали более 870 сообщений через более 1300 различных источников. Анализ такой «информации» позволяет сделать вывод, что в подавляющем большинстве она является фейком, ориентированным на внутреннего потребителя», – отметили в СтратКоме.

В СтратКоме считают, что такая активизация росспропаганды может свидетельствовать о попытках военно-политического руководства рф разбавить мысли в их обществе о присутствии неудач их армии на фронте. В то же время, такие фейки с пленными воинами Украины, по мнению врага, должны усиливать устойчивость духа их солдат и, наоборот, подавлять психологическую устойчивость бойцов ВСУ и членов их семей.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20276

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