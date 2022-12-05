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Оккупанты, находящиеся на границе Харьковской и Луганской областей, массово отказываются воевать

Оккупанты, находящиеся на границе Харьковской и Луганской областей, массово отказываются воевать

Рашист по имени Радик, находящийся в этой местности, сообщил в разговоре с женой, что по указанию их командира отделения весь взвод сегодня (02.12.) написала рапорты, что без должного оборудования не поедут туда, куда их хотят отправить.

Радик добавил, что в рапорте указали, что у них нет биноклей, моноклей, ночников, тепловизоров, поэтому они никуда не могут ехать.

Единственная надежда у оккупантов – на какую-то гуманитарку – оккупант сообщил, что «у них создали канал по гуманитарной помощи».

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7235

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