Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из зенитной установки, - штаб ООС

По данным пресс-службы ООС, за прошедшие сутки, 26 российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из 120 мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

С начала суток, враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Вильный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по защитникам Новотошковского, что на Луганщине, оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди наших защитников нет.

Источник: sprotyv.info

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