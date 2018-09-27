Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 51

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из зенитной установки, - штаб ООС

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из зенитной установки, - штаб ООС

По данным пресс-службы ООС, за прошедшие сутки, 26 российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из 120 мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

С начала суток, враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Вильный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по защитникам Новотошковского, что на Луганщине, оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди наших защитников нет.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ООС

Читайте ещё:

В районе Лебединского боевики применили минометы и вооружение БМП, - сводка
23.09.2018 09:40    83
Боевики 18 раз открывали огонь, 3 бойцов ВСУ получили ранения – штаб ООС
22.09.2018 09:16    99
Сутки в зоне ООС: враг 22 раза обстрелял украинские позиции, потерь среди бойцов ВСУ нет
21.09.2018 09:10    66
Сутки в районе ООС: враг 21 раз обстрелял наши позиции, потерь среди бойцов ВСУ нет
18.09.2018 09:17    83
Оккупанты обстреляли защитников Новолуганского из 120 мм минометов
17.09.2018 09:08    82
На Мариупольском направлении оккупанты обстреливают позиции ВСУ из 82 и 120 мм минометов – штаб ООС
15.09.2018 10:06    96
За сутки враг 37 раз обстрелял украинские позиции, один наш боец ранен, - штаб ООС
14.09.2018 09:28    90
Хороший фейерверк получился на позициях оккупантов, - бойцы ВСУ уничтожили зенитную установку террористов. ВИДЕО
14.09.2018 07:18    234
Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, - штаб ООС
13.09.2018 09:07    91
Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ в районе Водяного и Широкого
12.09.2018 09:07    99
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 