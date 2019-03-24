Оккупанты отказались гарантировать безопасность для открытия "Золотого" 24 марта

Из-за отказа российских оккупантов предоставить гарантии безопасности отменяется решение об открытии 24 марта контрольного пункта въезда и выезда (КПВВ) "Золотое" в Луганской области.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает: российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие КПВВ« Золотое »", - говорится в сообщении.

В пресс-центре напомнили, что украинская сторона ранее подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, обустройству и подготовке к открытию КПВВ «Золотое», которое планировалось на 24 марта 2019 года.

При этом 22 марта Вооруженными силами Украины были предоставлены гарантии соблюдения режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое.

В то же время украинская сторона СЦКК обратилась в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от российской оккупационной администрации временно оккупированных территорий, а также обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.

По полученным сообщениям от представителей миссии ОБСЕ российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий не предоставила гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности, сообщили в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Укринформ, открытие КПВВ "Золотое" состоялось еще 31 марта 2016 года, однако значительное количество граждан, которые направлялись на временно оккупированную территорию Украины, были задержаны пророссийскими боевиками, а движение через дорожный коридор было полностью заблокировано оккупантами.

В дальнейшем в течение 2017 и 2018 года украинская власть неоднократно пыталась на всех мировых уровнях через международные наблюдательные миссии поднять вопрос открытия «Золотого», но оккупационная администрация РФ продолжает блокировать начало работы единого автомобильного гуманитарного дорожного коридора на Луганщине.

Открытие автомобильного КПВВ "Золотое" значительно бы разгрузило пропускной пункт "Станица Луганская», где ежедневно линию разграничения пересекает более 11 тысяч граждан.

Источник: ukrinform.ru

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