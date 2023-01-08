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Оккупанты планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища

Оккупанты планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища

Есть вероятность, что российские оккупанты взорвут дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине, рассчитывая замедлить продвижение наших военных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при ССО ВСУ.

Так, накануне во временно оккупированный Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища, обвинив в произошедшем Украину.

Таким образом, россияне могут использовать подрыв дамбы как повод для депортации местного населения.

Кроме того, оккупанты рассчитывают замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11581

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