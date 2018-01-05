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Оккупанты планомерно подводят Крым к экологической катастрофе, - Чийгоз

Оккупанты планомерно подводят Крым к экологической катастрофе, - Чийгоз

Оккупированный Крым близок к экологической катастрофе, сейчас его невозможно узнать. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Действия России в Крыму приведут к такому страшному аспекту, как экологическое бедствие", – сообщил он.

По словам Чийгоза, РФ не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом.

"Его (Крым, – ред.) настолько уничтожили... Меня как-то везли в машине, мешок на голове. И я по этой дороге Симферополь – Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни... И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму. (На полуострове, - ред.) все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, которая совмещена с военной базой", – подчеркнул он.

Источник: sprotyv.info

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