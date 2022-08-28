Оккупанты под Мариуполем учат детей стрелять из оружия в рядах Путинской «Юнармии» и ненавидеть Украину

Оккупанты устроили в захваченном поселке Мелекино, что в Мариупольском районе Донбасса, лагерь «Юнармии», где учат малолетних детей стрелять и воевать на стороне рашистов. Также россияне учат детей ненавидеть Украину.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

«Оккупанты продолжают претворять в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину», — сообщили в горсовете.

Сепаратистские ресурсы распространяют видео, как малолетних детей учат собирать-разбирать оружие, стрелять, обращаться с парашютом. Кадры с такой «учёбой» разбавляют спортивными играми и рисованием стенгазет до «дня ВДВ».

Джерело: infonavigator.com.ua

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