оккупанты превратили химический завод в Крыму в военную базу

Ситуация на заводе химическом предприятии "Титан" во временно оккупированном Армянске на севере Крыма сложная. рф практически превратила завод в воинскую часть.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Рашисты намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонную позицию. Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории предприятия стоят системы противовоздушной обороны, размещены значительные силы росгвардии, все заминировано. Также известно о массовом увольнении работников. Работа завода практически остановлена.

#завод #Крым

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19650

Новости портала «Весь Харьков»