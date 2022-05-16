Оккупанты продолжают «искать виновных» в неудачах Черноморского флота

Руководство российских захватчиков с марта 2022 года последовательно искало «виновных» в системных неудачах своего Черноморского флота, в частности неспособного высадить десант на черноморском побережье материковой Украины.

Продолжение боевых действий на акватории Черного моря заставляет оккупантов держать закрытыми для «хозяйственного и рекреационного пользования» воды у берегов Западного Крыма, что крайне болезненно для российской пропаганды, продолжающей, несмотря на объективную реальность, заявлять об ожиданиях в оккупированном полуострове «успішного курортного сезона». Об этом говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

Кремль хотел списать потерю и повреждение нескольких надводных кораблей, большие потери морской авиации и 810 бригады морской пехоты во время масштабной агрессии против Украины, в частности, на отдельных «изменников» среди командования флотом, о чем наша Ассоциация писала уже в марте 2022 года.

В частности, сообщалось о приготовлении российскими спецслужбами обличительного «процесса» над командующим флотом адмиралом Игорем Осиповым, который мог носить и закрытый характер.

С момента гибели крейсера «Москва» 14 апреля Осипов не был замечен в публичных мероприятиях, в том числе на всевозможных «празднованиях» в мае, и иго пребывание под домашним арестом в статусе фигуранта расследования было в Севастополе «тайной Полишинеля».

В то же время широкая огласка этой ситуации вероятно несколько изменила планы оккупантов, поскольку теперь фейковый «губернатор» Севастополя Развожаев заявил, что Осипов не участвовал в «мерах ко дню Черноморского флота» 13 мая, потому что ему якобы «не до социальных сетей и поздравлений».

Параллельно подконтрольные российским спецслужбам блогеры начали на днях распространять «инсайдерскую информацию» об якобы возможном пребывании Осипова на борту флагманского крейсера «Москва» во время «начала пожара на корабле».

Таким образом вероятно оккупанты могут скоро заявить либо о «гибели адмирала после полученных ранений», либо продемонстрировать «выздоровевшего» командующего флотом, и возможно на другом посту.

Оба варианта очевидно зависят от окончательного решения Кремля по «адмиральскому делу», в котором что-то явно пошло не по запланированному сценарию, а потому агрессор вероятно решил «не выносить сор из избы».

Источник: sprotyv.info

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