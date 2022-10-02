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Оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины
В течении двух суток из-за российских ракетных ударов полностью выведены из строя две подстанции НЭК "Укрэнерго" на юге Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Россия вновь сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое минувших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины», - говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших посреди персонала нет.
#Укрэнерго #инфраструктура
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3709